O Vila Nova / Universo está na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino após se classificar às semifinais da Série A3, neste domingo (24).

O Tigre perdia a partida de volta das quartas de final para o Toledo-PR por 2 a 0, mas um gol de Bárbara aos 52 minutos do segundo tempo garantiu a classificação. Na ida, o clube goiano tinha vencido por 2 a 0. Então, mesmo com a derrota por 2 a 1 no Paraná, a equipe subiu para a 2ª Divisão nacional do futebol feminino.

Na semifinal, o Vila Nova / Universo vai enfrentar o Taubaté-SP, que eliminou o Ipatinga-MG com um empate por 1 a 1 no sábado (23) - venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

Para conseguir o acesso, o Vila Nova / Universo, parceria que existe desde 2020, passou por Atlético-GO e Mixto-MT nas duas primeiras fases e, agora, superou o adversário paranaense.