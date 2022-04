Esporte Substituto de camisa 10, meia do Atlético-GO celebra confiança de técnico Com Jorginho suspenso, Rickson foi o escolhido pelo técnico Umberto Louzer para enfrentar o Goiás no jogo que confirmou o título goiano de 2022 para o Dragão

O meia Rickson foi o escolhido pelo técnico Umberto Louzer para substituir o camisa 10 do Atlético-GO, Jorginho, que estava suspenso, na decisão do Campeonato Goiano contra o Goiás. Desde o início da semana passada, o treinador não escondeu que o jogador de 24 anos seria titular na partida que confirmou o título do Goianão 2022 para o Dragão. Leia também Atlético vira sobre o...