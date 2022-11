O lateral direito Danilo voltou a ser assombrado por uma lesão em meio à disputa da Copa do Mundo. Com uma entorse no tornozelo esquerdo, o jogador de 31 anos, assim como Neymar, desfalca o Brasil, a princípio, nas duas partidas finais da fase de grupos do Mundial no Catar. O técnico Tite tem duas opções para definir o substituto do jogador, que, em 2018, na Rússia, também precisou ser substituído durante o torneio.

Daniel Alves e Éder Militão são as opções que Tite tem para escalar na vaga de Danilo. A escolha entre os jogadores passa pela definição de quem será o substituto de Neymar.

Leia também

- Avançar Paquetá ou escalar Rodrygo? As opções de Tite para substituir Neymar

- Neymar sofre terceira lesão em ano de Copa do Mundo

Em uma situação em que Rodrygo jogue na posição de criatividade no meio-campo, a tendência é que um lateral mais defensivo seja escalado. Neste cenário, o zagueiro Éder Militão poderia ser o escolhido de forma improvisada, como já atuou na seleção e no seu clube, o Real Madrid.

“O Daniel Alves entrando na lateral direita não faz sentido usando Rodrygo porque o time precisa de mais marcação. Agora, se o Tite usar o Fred, com Lucas Paquetá mais avançado, o Militão também pode entrar, principalmente contra a Suíça, que tem um time mais físico. Contra Camarões, é um time bem rápido, e o Daniel Alves pode sofrer bastante”, analisou o jornalista do Sportv, Sérgio Xavier, que vê Militão como provável substituto de Danilo.

A opinião é diferente da do jornalista André Loffredo, também do Sportv. Para ele, como Tite possui cinco substituições à disposição durante a partida (seis em casos de suspeita de concussão cerebral), a escolha de Daniel Alves pode ser uma boa alternativa por causa da experiência do atleta e por ser o único jogador de ofício.

“Não vejo o menor problema ter Daniel Alves de início, principalmente nas partidas da fase de grupos. Dependendo da situação, o Militão pode ser uma opção nas oitavas, caso Danilo não retorne”, disse Loffredo, que entende que, nos jogos eliminatórios, a função defensiva será importante e, por isso, Militão poderia ganhar oportunidade a partir das oitavas de final.

O substituto de Neymar será determinante para definir quem Tite escolherá para a lateral direita. Um atleta que mantenha o time titular similar ao da estreia diante da Sérvia vai exigir a entrada de um lateral mais defensivo (Militão ganharia nessa disputa). Caso Tite opte por ter um meio-campo mais defensivo, Daniel Alves pode entrar, sendo mais ofensivo pelo lado direito, com seu estilo de jogo de criação subindo para o campo de ataque.

Não é a primeira vez que Danilo desfalca o Brasil durante a Copa do Mundo. Em 2018, o defensor se machucou em um treino antes do segundo jogo da fase de grupos, contra a Costa Rica. Na ocasião, Tite optou por escalar Fagner, que ganhou a condição de titular pelas boas atuações defensivas.

“Como sempre digo, tem dois caminhos: chorar e lamentar ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido. Tem 31 anos que eu escolho a segunda, e tem dado certo. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento para recuperar a tempo de jogar, nem que seja um minuto”, escreveu Danilo em uma mensagem publicada no Instagram.