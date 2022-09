O Athletico-PR é finalista da Copa Libertadores, decide o título do torneio pela segunda vez - chegou à final em 2005, diante do São Paulo - e busca o título inédito. O Furacão é uma espécie espelho e referência do Atlético-GO, também de olho numa decisão continental.

O Dragão quer a vaga na final da Copa Sul-Americana. Se isso ocorrer, os dois xarás rubro-negros estariam na disputa do topo da América do Sul em torneios diferentes.

O Atlético-GO é considerado um “emergente” no futebol brasileiro e sabe que precisa agarrar a chance de ser um dos finalistas da Sula para dar outro salto na trajetória de crescimento que experimenta.

A Sul-Americana é disputada há 20 anos, desde 2002. O Athletico-PR é o exemplo mais típico de clube emergente que soube usar o torneio para ser mais respeitado ainda. Nos últimos anos, ganhou por duas vezes o título da Sula (2018 e 2021) para finalmente se equipar aos times grandes. Nesta semana, eliminou o bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, em São Paulo.

Além de conseguir taças e projeção, o Furacão se aproveitou do segundo torneio mais importante da América do Sul para lançar e negociar jogadores que podem estar no Mundial do Catar, como Bruno Guimarães e Renan Lodi.

Outras agremiações se projetaram no continente através da Sula. O Lanús, que não é o maior clube argentino, ganhou a final diante da Ponte Preta em 2013. Campeão, ganhou e experiência e, quatro anos depois, decidiu e perdeu o título da Libertadores 2017 para o Grêmio. A LDU, de Quito, também confirmou a condição de emergente ao golear o Fluminense na final de 2009 na segunda final seguida disputada por ambos.

Outras agremiações não confirmaram o processo de evolução que se esperava após terem sido campeãs da Sula. O Cienciano (Peru), o San Lorenzo (Argentina), a Chapecoense-SC, o Santa

Fé (Colômbia) não brigam pelos postos mais altos dos seus países e da América do Sul. O Arsenal e o Defensa y Justicia (Argentina) ganharam títulos e se mantêm como forças intermediárias nas suas praças.

Às vezes, a Sula também é uma competição que pode salvar uma temporada de um clube grande e “copeiro”. O Boca Juniors (2004 e 2005) tem fama de copeiro e foi bicampeão do torneio, como o principal rival do clube, o River Plate, confirmou a fase de reconstrução com o título da Sula 2014. O Independiente (Argentina) tirou dois títulos dos brasileiros nas finais, um deles sobre o Goiás, em 2010. Foi quando o futebol goiano viveu o ápice.

O São Paulo também salvou a temporada 2012. O título da Sula foi a última conquista do clube em nível internacional. Rogério Ceni era o goleiro. Hoje, é o técnico.

Treinador da seleção brasileira e um dos maiores vencedores do Pais, Tite começou a ser forjado como técnico vencedor de torneios internacionais a partir da Sul-Americana de 2008.

Foi comandante do Inter em final equilibrada e dramática vencida sobre o Estudiantes

(Argentina). Tite não teve medo de usar uma linha de defesa com quatro zagueiros: Bolívar, índio, Álvaro e Marcão. Na Sula, o “emergente” precisa aprender a ser “copeiro”.