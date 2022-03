Esporte Sul-Americana: Atlético-GO estreia em casa contra a LDU Conmebol divulga tabela do Dragão na fase de grupos da Sul-Americana

O Atlético-GO estreia em casa na Copa Sul-Americana 2022. A Conmebol divulgou a tabela da fase de grupos com a abertura da competição no Estádio Antonio Accioly, na partida em que o Dragão enfrenta a LDU, de Quito, no dia 5 de abril, terça-feira, às 21h30. Confira a tabela completa do Atlético-GO: 5/4 - 21h30 Atlético-GO x LDU 12/4 - 21h30 Defensa y ...