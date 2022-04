O Atlético-GO perdeu a chance de se isolar na liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Pior do que isso, perdeu o jogo que parecia definido na noite desta quarta-feira (27), no interior do Chile. Vencia o Antofagasta por 1 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas permitiu a reação e virada de 2 a 1 do rival chileno, no Estádio Regional Bicentenário, na cidade de Antofagasta.

O Dragão mantém a liderança da chave, com seis pontos, mas se vê ameaçado de ver o Defensa y Justicia (Argentina) e a LDU, que se enfrentam na noite desta quinta-feira (28), igualar a pontuação. Basta que um deles vença na grande Buenos Aires.

O resultado no Chile mostra a queda de rendimento do time atleticano nos últimos jogos. Como foi diante de Flamengo, Cuiabá-MT (Copa do Brasil) e Botafogo, o Dragão vencia o jogo e sofreu gols nos últimos minutos.

A derrota provocará pressão sobre o técnico Umberto Louzer e o elenco, que precisarão dar uma resposta na partida deste sábado (30), na Arena Pantanal, diante do Cuiabá-MT, pela Série A.

O Antofagasta encerrou jejum de oito jogos sem vitórias em partidas da Copa Sul-Americana e na Liga Chilena. O Dragão deixou escapar a vitória e a invencibilidade de nove jogos na Copa Sul-Americana.

O técnico Umberto Louzer testou uma formação reserva. Fez o rodízio, como havia prometido, mas o rendimento da equipe não foi o esperado em termos de resultado, pois a derrota para o time chileno coloca ponto de interrogação quanto à capacidade do elenco, já que os reservas não conseguiram assegurar a vitória.

O Dragão iniciou o jogo com apenas quatro titulares: Ronaldo, Ramon Menezes, Gabriel Baralhas e Shaylon. O cenário parecia favorável. O Atlético começou com gol de um estreante, o zagueiro Gabriel Noga, em jogada do aniversariante, o meia-atacante Shaylon, que completou 25 anos no dia do jogo, aos 46 minutos.

O time atleticano teve chances de ampliar o marcador, mas não soube aproveitá-las, como na etapa complementar.

Como líder da chave e favorito à terceira vitória no torneio, esperava-se que o Dragão tomasse as iniciativas ofensivas. E fez isso no primeiro tempo, que teve como destaque o goleiro chileno Ignácio González em três chances atleticanas, nas conclusões do argentino Diego Churín e do uruguaio Leandro Barcia. Em casa, a equipe chilena pouco atacou. Faltava ao Atlético-GO traduzir a superioridade em vantagem no placar.

Gabriel Noga fez o que os atacantes não fizeram. Na falta cobrada por Shaylon, Noga coroou a estreia com o primeiro gol do jogo dele, como profissional - 1 a 0, aos 46 minutos.

O Dragão desperdiçou mais chances de fazer mais gols no segundo tempo. González manteve a condição de melhor jogador chileno e fez boas defesas. Após os 20 minutos, Umberto Louzer retornou alguns titulares, como Rato, Jorginho e Marlon Freitas.

O castigo ficou reservado para o final. No erro defensivo, Ramon Menezes cometeu um pênalti. Jason Flores converteu e empatou. Depois, em outro vacilo da defesa, Manuel Lopez virou a partida aos 44 minutos.

FICHA TÉCNICA

Antofagasta (CHI): González; Byron Nieto, Andrés Robles; Salvador Cordero, Leandro Vega; Marco Collao, Adrián Cuadra (Souper), Orellana (Ledezma); Bryan Hurtado (Tello), Manuel López, Jason Flores. Técnico: Diego Reveco (interino)

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Gabriel Noga, Ramon Menezes, Arthur Henrique (Jefferson); Gabriel Baralhas (Marlon Freitas), Edson Fernando, Shaylon; Airton (Wellington Rato), Diego Churin, Leandro Barcia (Jorginho). Técnico: Umberto Louzer

Local: Estádio Bicentenário Regional (Antofagasta-Chile). Árbitro: José Méndez/PAR. Assistentes: José Villagra/PAR e Luís Onieva/PAR. Quarto árbitro: Juan Benitez/PAR.Assessora de árbitro: Cynthia Franco/PAR. Gols: Gabriel Noga (46'/1ºT), Jason Flores, de pênalti (41'/2ºT) e López (44'/2ºT). Expulsão: Hayner e André Robels (2º tempo)