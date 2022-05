Esporte Sul-Americana: Atlético-GO terá uma mudança contra a LDU Léo Pereira será novidade na formação rubro-negra, que não pode contar com Luiz Fernando que não está inscrito no torneio

O atacante Léo Pereira será a única novidade na formação titular do Atlético-GO para a decisão diante da LDU, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a impossibilidade de utilização do meia-atacante Luiz Fernando, que não está inscrito no torneio, Léo Pereira retorna a escalação inicial do Dragão. O meia Jorginho e o atacante Wellington Rato, que deixaram o jogo contra o Coritiba com dores,...