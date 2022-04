Wellington Rato voltou a ser decisivo e marcou o gol que garantiu a segunda vitória do Atlético-GO na Copa Sul-Americana em partida disputada na noite desta terça-feira (12), no Estádio Norberto Tito Tomaghello, na cidade de Florencio Varela (na província de Buenos Aires). O Dragão conquistou o triunfo sobre o Defensa y Justicia por 1 a 0 na partida em que os dois times disputavam a liderança do Grupo F.

Melhor para a equipe atleticana, que foi ao território vizinho, não tomou conhecimento do favorito da chave e chega aos 6 pontos, na dianteira do grupo em que só o 1º colocado se classifica à próxima fase. É a primeira vez que o time rubro-negro conquista uma vitória na Argentina e, assim, vai construindo a história internacional do clube de maneira vitoriosa.

Com 6 pontos, o Dragão abriu 3 de vantagem para o próprio time argentino, que tem 3 pontos. A LDU também tem 3 pontos e uma vitória, como o Defensa, mas tem saldo de gols pior e é 3ª colocada.

O Atlético-GO havia goleado a LDU (Equador) por 4 a 0 na abertura do torneio. Desta vez, venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0 e fica numa boa posição para garantir a vaga à fase seguinte da competição.

No dia 27, o Dragão volta a campo para enfrentar o Antofagasta, no interior do Chile e, caso conquiste outra vitória, ficará perto da vaga. Se diante da LDU Wellington Rato não fez gol, na casa argentina "o falso nove", como é chamado por jogar fora da posição que não é a de origem dele, foi decisivo com gol aos 8 minutos do primeiro tempo.

O Atlético-GO disputou, na região metropolitana de Buenos Aires, a quinta partida oficial e internacional fora do País. O Dragão mediu forças diante do campeão da Sul-Americana de 2020 com uma torcida local fanática e barulhenta.

Além disso, teve pela frente um clube em fase de crescimento no futebol argentino e com destaque em nível continental, além de ter uma equipe bem organizada taticamente pelo técnico Seba Beccacece e ofensiva. Antes de receber o Dragão, o Falcão, como é chamado a agremiação argentina, havia marcado oito gols em duas partidas.

Na tentativa de parar o adversário, o treinador do Atlético-GO, Umberto Louzer, manteve a formação ousada dos últimos jogos. Nada de jogar atrás, na defensiva.

Sem a bola, o Dragão fechava bem os espaços. Quando teve a posse de bola, a equipe atleticana fez o jogo dela, de fazer transições rápidas e de ultrapassagens pelos lados do campo. Comportamento de um time consistente e competitivo.

Nos minutos iniciais, o Defensa y Justicia fez pressão e, nas conclusões, Luan Polli teve boa presença, mostrando segurança e boa colocação. Pressionado no início do jogo, o Dragão esperou para dar o bote no Falcão na jogada letal nesta temporada - pelo lado direito, na descida do lateral Dudu.

Em grande fase, Dudu tirou a marcação com uma bola entre as pernas do adversário e cruzou para Wellington Rato, bem posicionado, tirar o goleiro Unsain do lance. Atlético-GO 1 a 0 aos 8 minutos e sexto gol de WR neste ano.

A equipe brasileira manteve a vantagem no placar no primeiro tempo. É verdade que foi pressionada novamente, especialmente nos últimos minutos. Na principal oportunidade de chegar ao empate, Merentiel fez o cabeceio aos 43 minutos, mas a bola carimbou a trave, para sorte dos atleticanos.

Pode-se dizer que, no segundo tempo, o Atlético-GO administrou a vantagem no placar. Com dificuldades para buscar o contra-ataque, o Dragão não se expôs e se posicionou atrás para segurar a pressão argentina.

Destaque na goleada de 4 a 0 sobre a LDU, Jorginho teve uma atuação discreta e foi substituído por Rickson. Ao ser exigido pelos Falcões, Luan Polli fez defesas seguras e garantiu a segunda vitória atleticana mesmo com pressão do adversário no final da etapa.



FICHA TÉCNICA



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Tripichio, Colombo, Adoni Frias, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, R. Loaiza (Hachen), Hugo Fernandez, Walter Bou (Albertengo), Carlos Rotondi (Alanis); Miguel Merentiel (Fontana). Técnico: Sebastian Beccacece



Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho (Rickson); Shaylon (Diego Churin), Wellington Rato (Hayner), Léo Pereira (Ramon Menezes). Técnico: Umberto Louzer



Local: Estádio Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela-ARG). Árbitro: Carlos Betancur (COL). Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Sebastian Vela (COL). 4º árbitro: Jhon Ospina (COL). Assessor de vídeo: Wilson Ávila (EQU). Gols: Wellington Rato aos 8 minutos do 1º tempo.