Esporte Superliga: Goiás Vôlei busca 2ª vitória no encerramento do primeiro turno

O Goiás Vôlei volta à quadra do Ginásio Rio Vermelho na noite desta quarta-feira (22), às 19 horas, para enfrentar o Vôlei Uberlândia pela 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O time esmeraldino busca a segunda vitória na competição. Após vencer o Montes Claros América Vôlei por 3 sets a 2 no último sábado, na primeira partida da equipe no Ginásio Rio Vermelho,...