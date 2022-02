Esporte Superliga: Goiás Vôlei recebe o Sada Cruzeiro no Rio Vermelho Time goiano segue busca pela permanência na elite nacional e tenta encerrar com sequência de cinco jogos sem vencer na competição

O Goiás Vôlei tenta espantar a má fase na Superliga masculina neste sábado (19). O time esmeraldino recebe o vice-líder, Sada Cruzeiro, em chance de encerrar com a sequência de cinco derrotas seguidas. O duelo será disputado no ginásio Rio Vermelho, a partir das 21h30, pela 7ª rodada do 2º turno da competição nacional. Em 11º, com 6 pontos, o Goiás Vôlei tem cinco pontos de diferença para o Brasília Vôlei, que é ...