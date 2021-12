Esporte Superliga: Goiás Vôlei vence a 2ª no torneio

O Goiás Vôlei manteve o embalo e derrotou o Uberlândia, desta vez por 3 sets a 0, na noite desta quarta-feira (22), no Ginásio Rio Vermelho, pela 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe esmeraldina chegou à vitória com parciais de 25/21, 25/22 e 25/13. Com o resultado, a equipe goiana somou mais três pontos na tabela de classificação e chegou a seis pont...