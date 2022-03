Esporte Superliga: Goiás Vôlei vence fora de casa Equipe ainda fará dois jogos na competição e tenta se manter na elite do vôlei nacional

O Goiás Vôlei venceu, neste sábado (12), o Montes Claros América Vôlei, fora de casa, pela Superliga masculina de vôlei. O triunfo por 3 sets a 0 (25/23, 26/24 e 25/14), no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, deixa o time goiano com chance de permanecer na 1ª Divisão do esporte nacional. Com 12 pontos, o Goiás está a 5 pontos do Brasília Vôlei, que tem 17. O ...