Esporte Suspeito de matar palmeirense foi perseguido após suposto roubo, diz testemunha A afirmação foi feita em depoimento prestado nesta segunda-feira (14) por um torcedor, que acabou atingido com um tiro na mão

Uma testemunha afirmou, em depoimento, que o agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo Júnior, 42, foi perseguido após torcedores terem ouvido "pega ladrão", segundo a polícia. Ele foi preso em flagrante no fim da tarde de sábado (12), suspeito de ter matado com um tiro o motoboy Dante Luiz Oliveira, 40. A violência ocorreu após a derrota do time paulista para o Chelsea, n...