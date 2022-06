O volante Fellipe Bastos é o novo desfalque do Goiás para a sequência da Série A. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar o Internacional na quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Brasileirão. O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 20h30.

Além do volante, outros atletas preocupam para o duelo e serão reavaliados nesta semana. A principal preocupação, pela importância técnica, é do atacante Vinicius.

Ele deixou o empate com o Ceará com dor muscular e é dúvida. O atleta é um dos principais destaques do Goiás no ano, com 11 assistências. O zagueiro Sidimar (contusão na panturrilha) e o polivalente Diego (contusão na posterior) também vão ser reavaliados.

Quem volta a ser opção para o técnico Jair Ventura é o atacante Dadá Belmonte. O jogador cumpriu suspensão contra o Ceará e fica à disposição para o confronto contra o Internacional.

