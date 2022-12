Maior jogador de todos os tempos, Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, deixando uma história com marcas impressionantes no esporte. Fora dos estádios lotados, o rei do futebol também reúne histórias curiosas, uma delas é a vez que quebrou o dedo do astro de Hollywood Sylvester Stallone com um chute durante uma gravação.

O craque atuou em filmes brasileiros de Renato Aragão e com estrelas de Hollywood. Durante a gravação do longa "Fuga pela Vitória" (1982), ele deu um chute tão forte na bola que quebrou o dedo de Sylvester Stallone, que atuava como um goleiro pouco talentoso. O filme conta a história de um jogo fictício entre um time nazista e uma equipe de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial.

Em homenagem no Instagram, Stallone escreveu: “Pelé, o grande! Descanse em paz! Ele foi um bom homem”. A publicação conta com duas fotos ao lado do Atleta do Século, uma delas no filme Fuga para Vitória, confira abaixo.

Último adeus

No dia 3 de dezembro, ele entrou em cuidados paliativos exclusivos após não apresentar respostas ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo para tratamento de um câncer no intestino desde setembro do ano passado.

Essa última internação de Pelé ocorreu após o Rei do Futebol apresentar um quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigênica (edema generalizado) e uma insuficiência cardíaca descompensada.

Na semana passada, no dia 22, o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein apontou que o estado de saúde de Pelé havia piorado. O ex-jogador precisou de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.