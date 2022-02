Esporte Sylvinho revive pressão, mas Corinthians mantém apoio e evita cobranças O grupo que pressiona o presidente Duilio Monteiro Alves a tirar o treinador do comando é diverso, composto desde membros das principais organizadas do clube até nomes influentes na política interna

Sylvinho mal começou a temporada 2022 e já lida com duas velhas conhecidas do ano passado: a pressão externa e a cobrança por resultados. Depois da vitória do último domingo (30), fora de casa, diante do Santo André, o comandante voltou a ser criticado pela postura do Corinthians em campo e teve seu nome vinculado às manifestações nas redes sociais. A diretoria, no e...