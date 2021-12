Esporte 'Técnica apurada e experiência', diz presidente da Aparecidense sobre Alan Mineiro

Alan Mineiro está de volta ao futebol goiano após cerca de seis meses. Depois de passagem discreta pelo Brasiliense, o jogador e a Aparecidense chegaram a um acordo para que ele seja um diferencial do clube, que foi campeão da Série D do Brasileiro 2021 e jogará a Série C na próxima temporada.A expectativa é de que Alan Mineiro possa recuperar o bom futebol no Goianão...