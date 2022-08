A contratação do técnico Eduardo Baptista, pelo Atlético-GO, indica a expectativa de que o elenco possa reagir rápido, mudar a postura e resgatar o futebol intenso e competitivo que fez o Dragão conquistar o título do Goianão, realizar a segunda melhor campanha do clube na Copa do Brasil (quartas de final) e chegar à semifinal da Sul-Americana. O senão deste ano é o fraco desempenho na Série A.

No Brasileiro, o time é penúltimo colocado e sofre os efeitos da derrota (2 a 1) no clássico para o Goiás, no último sábado (27). A três dias da primeira partida da semifinal da Sul-Americana, contra o São Paulo, a diretoria do Atlético-GO e o novo treinador tentam provocar mudança rápida, pontual e que resgate a postura vencedora de parte desta temporada.

As metas são claras: brigar por um título internacional inédito e evitar o rebaixamento à Série B 2023. Serão três meses, 14 jogos no Brasileiro e dois (ou três, se for à final) no torneio internacional.

Até a data da estreia, Eduardo Baptista terá três treinos - o primeiro deles foi na tarde desta segunda-feira (29), no CT do Dragão. Durante alguns minutos, usando uma lousa no gramado para explicar novos posicionamentos, o treinador fez trabalho de campo reduzido, de marcação forte e toques rápidos. Nada de anormal.

Porém, com alguma modificação, começou a ensaiar uma formação que pode ser utilizada contra o São Paulo: três volantes (Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Marlon Freitas mais adiantado), um meia armador (Jorginho) e dois atacantes: Diego Churín e Wellington Rato. Eduardo revelou que pretende manter a “espinha dorsal” dos tempos de Jorginho, mas deve fazer o tempero dele.

No ensaio técnico e tático, Jorginho, Churín e Rato ficavam sobre a linha central do campo reduzido, tocando a bola para os dois lados do campo. De outro lado, três formações com menos jogadores. Numa delas, a base que pode ser escalada na quinta-feira (1º), com dois novos laterais - Dudu e Jefferson - e os zagueiros Klaus e Wanderson.

No início da noite, já escuro, Eduardo Baptista teve conversa com parte da comissão técnica. Ele trabalhou com dois deles: Luís Fernando Goulart (preparador físico) e Luciano Deitos (auxiliar). Adson Batista, presidente do Atlético-GO, disse que buscou se informar com os dois e que as informações colhidas foram positivas.

Outra novidade no início de trabalho do novo treinador foi o retorno do auxiliar Eduardo Souza, após seis meses. Ele foi interino em quatro jogos, no início do ano: duas vitórias e duas derrotas. Decidiu sair, trabalhou na Aparecidense (Série C), foi demitido e está de volta ao Dragão para servir à comissão fixa ao lado de Anderson Gomes, também interino por um jogo (vitória de 1 a 0 sobre o Antofagasta, do Chile), antes da chegada de Jorginho.

A comissão técnica se dividiu nos trabalhos de campo, enquanto ao fundo estavam o presidente, Adson Batista, e o diretor administrativo do clube, Marcos Egídio.

Eduardo Baptista não trouxe nenhum auxiliar. Aceitou trabalhar com os do clube e isso já conta pontos, assim como a vontade mostrada por ele de dirigir o Atlético-GO num momento difícil, sem fazer tantas exigências, diferente de outros nomes procurados pelo clube.

Com discurso novo, o técnico também espera resgatar a competitividade no elenco. Um nome que poderá ter mais chances novamente é o meia-atacante Shaylon, autor do gol sobre o Goiás na derrota pora 2 a 1.

Na Sul-Americana, quatro nomes passam a ser opções. Lucas Gazal (zagueiro), Rhaldney (volante), Kelvin (atacante) e Diego Loureiro (goleiro) serão inscritos na lista final do clube no torneio, nas vagas de Gabriel (zagueiro), Rickson e Edson (volantes), Ronaldo (goleiro). O volante Willian Maranhão atuou pelo Santos na competição e não pode ser inscrito.

A etapa seguinte do trabalho de Eduardo Baptista será preparar o time para o jogo de domingo (4), diante do Atlético-MG, no Estádio Antonio Accioly.

