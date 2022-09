O técnico Allan Aal, o desempenho no returno e os pontos conquistados fora de casa tiraram o Vila Nova da zona de rebaixamento, algo que começou a ser gestado há muitas rodadas e só se concretizou agora, após a 30ª rodada e a oito jogo do fim da Série B. O feito foi conseguido com a vitória de sábado (17) sobre o Brusque por 1 a 0, pela 30ª rodada, em Brusque (SC).

Com o treinador atual, o terceiro na competição, o Vila Nova conquistou 64,7% dos pontos que tem (22 de 34). Allan Aal tem aproveitamento de 52,3% dos pontos.

Com o treinador, que assumiu o Tigre em 8 de julho e tem pouco mais de dois meses à frente do time, a equipe conseguiu cinco das seis vitórias que tem na Série B. Equipe que mais empatou na competição (16 vezes), o Tigre precisava vencer para subir na classificação e melhorar também este critério de desempate.

Fora de casa, o Tigre tem 15 pontos e é o 6º melhor pontuador como visitante. O returno é o melhor momento da equipe colorada: 3ª melhor campanha considerando a partir da 20ª rodada.

Deixar a zona de rebaixamento é importantes neste momento, mas, para o técnico Allan Aal, a euforia tem que ser contida. “Temos que valorizar a vitória, mas manter os pés no chão, recuperar os atletas. É reta final e estamos numa sequência boa de resultados e de desempenho”, falou o treinador.

Allan Aal sabe que o momento é bom e que precisa ser mantido por mais algum tempo. São oito rodadas até o fim da Série B, e o Vila Nova vai fazer quatro jogos em casa e quatro, fora. “Vamos manter essa (postura de) decisão em cada partida, Saímos, temos que valorizar porque foi muito sacrificante. A gente sabe o quanto se sacrificou para poder aproveitar sair da zona de rebaixamento”, contou o treinador.

O técnico do Tigre vê outro valor em deixar a zona de rebaixamento. “A pressão muda de lugar, passa um pouco mais para os adversários que estão atrás da gente”, resumiu. Com a vitória sobre o Brusque empurrou o próprio time catarinense para o Z4, onde está junto com CSA, Operário-PR e Náutico. Entre a zona de degola e o Vila Nova, que é 15º, está o Guarani.

A próxima partida do Vila Nova é em casa. Como mandante, o Tigre tem a segunda pior campanha da Série B, com 42,2% de aproveitamento. Na quinta-feira (22), enfrenta o CRB, no OBA, pela 31ª rodada.