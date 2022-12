O Goiás anunciou o técnico Guto Ferreira para comandar o clube na temporada de 2023, que começa com o Campeonato Goiano. O clube também tem as disputas de Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro, esta última como principal competição. O novo treinador esmeraldino tem histórico de média superior a 20 jogos por edição nas cinco últimas temporadas na elite nacional.

Entre trabalhos curtos e longos, o novo técnico do Goiás fez 108 jogos na elite nacional entre 2018 e 2022 e tem um aproveitamento de 42,28% dos pontos disputados por clubes como Coritiba, Bahia, Ceará e Chapecoense.

No período, apenas em 2019 não esteve à frente de um clube que disputou a Série A - disputou a Série B completa pelo Sport, com o qual foi vice-líder e subiu para a elite. A média de 21,6 jogos por temporada na elite, nos últimos cinco anos, é de um pouco mais de um turno completo, que tem 19 partidas.

Guto Ferreira esteve na Série A do Brasileiro de 2022 e conseguiu livrar o Coritiba do rebaixamento. Esse é o objetivo primário do Goiás para 2023, repetindo discurso do clube em 2022, ano em que, como “bônus”, conseguiu vaga na Sul-Americana no ano seguinte ao acesso à elite.

O trabalho de maior destaque de Guto Ferreira nos últimos cinco anos na elite foi à frente do Ceará, em 2020. Naquela temporada, o treinador comandou o time cearense nas 38 rodadas do Brasileirão e colocou o Vozão na 11ª colocação na tabela de classificação.

Nas últimas cinco temporadas, esse trabalho no comando do Ceará foi o mais longo. Guto Ferreira passou um ano e cinco meses no Vozão.

Por outro lado, o trabalho mais curto do novo técnico do Goiás neste período foi na liderança da comissão técnica da Chapecoense, em que Guto Ferreira ficou por pouco mais de dois meses apenas.

A contratação de Guto Ferreira pelo Goiás ocorreu na última sexta-feira (9). Pela manhã, o treinador de 57 anos foi demitido do Coritiba de forma surpreendente. À noite, o técnico já tinha novo emprego ao ser anunciado pelo clube esmeraldino.

No último trabalho de Guto Ferreira, ele chegou ao Coritiba em agosto de 2022 e levou o time à permanência na Série A. Tinha acertado a permanência e feito reuniões de planejamento, mas acabou desligado antes do ano terminar e de iniciar a pré-temporada no clube paranaense.

Guto Ferreira na elite nacional desde 2018

2022

16 jogos pelo Coritiba (permaneceu na Série A)



2021

18 jogos pelo Ceará e 15 jogos pelo Bahia (Ceará foi 11º e Bahia acabou rebaixado)



2020

38 jogos pelo Ceará (foi 11º com o Vozão)



2018

12 jogos pela Chapecoense e 9 jogos pelo Bahia (Chape foi 14ª e Bahia foi 11º)