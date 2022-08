O técnico do Vila Nova, Allan Aal, criou “pequenos objetivos” para incentivar ainda mais os jogadores colorados na busca do clube pela permanência na Série B. As metas estabelecidas pelo treinador foram feitas com objetivo de manter o time competitivo e em evolução para deixar a zona de rebaixamento (Z4) da competição nacional.

O atual momento do Vila Nova é o melhor do time na Série B. O Tigre não perde há sete partidas e pode deixar a zona de rebaixamento, de maneira momentânea, em caso de vitória sobre o Sampaio Corrêa.

“A gente vem em uma sequência boa, mas precisamos voltar a vencer em casa. Conversando com os jogadores, estabelecemos alguns pequenos objetivos que são importantes em momentos de decisões e em jogos de carga emocional grande. Colocamos essas situações de vencer fora, voltar a vencer em casa, manter invencibilidade e sair dessa situação”, detalhou o técnico Allan Aal, que não possui desfalques para a partida desta quinta-feira (25).

Caso vença o Sampaio Corrêa, o Vila Nova deixará a zona de rebaixamento de maneira momentânea. O Tigre não poderá se manter fora do Z4, mesmo em caso de vitória, por causa do confronto direto entre Operário-PR e CSA, que estão à frente da equipe goiana na classificação.

Para Allan Aal, porém, ficar fora do Z4 mesmo que por dois dias pode fazer bem ao time e deve ser considerado como fator importante para o Vila Nova.

“Mesmo que não se concretize em sairmos dessa zona incômoda nessa rodada, nos coloca em situação próxima. Quando cheguei a situação era de duas a três rodadas com combinações de resultados. Hoje estamos mais próximos, mas ainda não é definido. Esse atual momento vem sendo construído através de muito trabalho e humildade”, comentou o treinador vilanovense.

Com o fim da janela de transferências, o técnico acredita que o Vila Nova conseguiu encontrar peças de reposição e o atual elenco mostra que pode conquistar o objetivo da permanência.

“Buscamos soluções internas e externas. Dentro da nossa realidade, conseguimos nos reforçar. Acredito que os jogadores que chegaram vem dando respostas, os que estrearam. Os que ainda não estrearam mostram no dia a dia confiança alta e que vão dar respostas quando a oportunidade chegar. O processo não é o caminho certo do futebol, de ter o número de contratações que tivemos (30), mas são situações do futebol. Ninguém se projeta para ter insucesso. Quando não dá certo no começo do ano, tem de se movimentar”, salientou Allan Aal.

Vila Nova e Sampaio Corrêa se enfrentam a partir das 19 horas desta quinta-feira, no OBA, pela 26ª rodada da Série B.