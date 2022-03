Esporte Técnico critica 1º tempo do Vila Nova e cobra menos oscilação Higo Magalhães avalia que Tigre precisa ser mais regular e sai insatisfeito com desempenho do time no início do jogo contra o Goiatuba: "longe do que combinamos"

Após sair atrás no placar, o Vila Nova reagiu, arrancou empate por 1 a 1 contra o Goiatuba e se classificou como líder do Grupo B, com 18 pontos. Apesar disso, o técnico Higo Magalhães não ficou totalmente satisfeito com o desempenho da equipe. O treinador colorado fez críticas à atuação do Tigre no primeiro tempo. Segundo ele, o time não entrou como combinado an...