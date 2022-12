O técnico da Aparecidense, Moacir Júnior, acredita que o clube de Aparecida de Goiânia larga na frente no aspecto de entrosamento por ter mantido mais da metade do elenco para 2023. Além disso, o fato dele seguir no comando da equipe é outra justificativa apontada por ele para o Camaleão ter um adiantamento de trabalho visando a próxima temporada.

Moacir Júnior foi contratado pela Aparecidense em junho, renovou contrato em outubro e comandará o Camaleão em 2023 após boa campanha feita pelo time na Série C - o clube goiano chegou no quadrangular final e brigou pelo acesso à Série B até a última rodada, mas não obteve sucesso.

Boa parte do elenco da Aparecidense foi mantido para 2023 após a campanha positiva na estreia do clube na Série C. Para Moacir Júnior, esse ponto ajuda na sequência de trabalho.

“Conhecer mais de 50% do elenco e dar sequência no trabalho é um ponto positivo. A gente considera que isso é um adiantamento no trabalho, mas não dá garantia de nada. A gente precisa fazer o trabalho da forma mais objetiva possível para crescer e evoluir no que a gente vinha fazendo”, detalhou Moacir Júnior.

Por causa da mudança no formato do Campeonato Goiano e datas disponíveis para disputa do Estadual, todos os dias no Goianão 2023 vão se enfrentar em 11 rodadas que serão disputadas em 33 dias, entre janeiro e fevereiro da próxima temporada.

Isso vai restringir o tempo de treinamentos após o início do Estadual, já que os jogos serão no meio e finais de semana. Moacir Júnior acredita que o elenco da Aparecidense terá de se conscientizar para que não sintam a maratona.

“A fórmula de disputa é interessante, permite a todos jogarem contra todos, mas as datas que foram expostas você vai jogar sem ter uma semana de intervalo para o outro. Isso é um fator que dificulta muito, é jogar e recuperar. Acredito que a fórmula é interessante, porém, o calendário ficou achatado. Respeitamos o que foi imposto, vamos nos preparar bem para ter êxito neste formato. Conscientizar os atletas para que se cuidem ao máximo para suportarem o número de jogos no início de temporada”, comentou Moacir Júnior.

A estreia da Aparecidense no Goianão 2023 será no dia 11 de janeiro, como visitante. O Camaleão vai encarar o Goiás, na Serrinha.