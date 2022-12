Adversários nas oitavas de final do Mundial de 2018, na Rússia, França e Argentina voltam a se enfrentar na grande decisão da Copa do Mundo do Catar, marcada para o próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail Iconic. E dois jogadores chegam para o confronto em evidência: enquanto os argentinos pensam em como parar Mbappé, os franceses quebram a cabeça para tentar segurar Lionel Messi.

Em entrevista após a classificação para a final, conquistada com vitória de 2 a 0 sobre Marrocos, o técnico Didier Deschamps, técnico dos Le Bleus no título de 2018, admitiu que há um plano para tentar conter Lionel Messi na grande decisão.

"Nosso plano anti-Messi consiste em limitar sua influência em campo a favor da Argentina", afirmou em coletiva pós-jogo.

Deschamps elogiou Lionel Messi e chegou a fazer uma análise sobre a diferença de função do craque argentino nas duas Copas.

"Messi tem sido incrível desde o começo da Copa do Mundo. Quatro anos atrás, ele atuou como um centroavante contra nós. Agora ele está dividindo o ataque com um homem de referência, tendo mais liberdade para receber a bola e fazer as jogadas que sabe fazer", pontuou.

Em 2018, em um dos melhores jogos da Copa (senão o melhor), a França venceu a Argentina por 4 a 3. Mbappé deu show, com dois gols, enquanto Messi, apesar de não ter balançado as redes, participou com duas assistências.

No confronto em questão, Kanté foi o responsável por ficar na cola de Lionel Messi. Agora sem o volante, um dos desfalques da seleção francesa por conta de lesão, Tchouameni surge como principal candidato a ser sombra de Messi, segundo o jornal espanhol Sport. O próprio meio-campista do Real Madrid chegou a falar sobre o argentino após a vitória sobre Marrocos.

"É difícil marcar Messi, mas teremos um plano, vamos trabalhar para vencer este jogo", disse o volante, que, ao mesmo tempo, lembrou que a Argentina não se resume apenas a Messi. "Há Messi, mas há também outros dez jogadores", completou o 'motorzinho' de 22 anos da França.