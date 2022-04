Esporte Técnico destaca ‘coragem e ímpeto’ do Atlético-GO Umberto Louzer valorizou atuação do Dragão, que empatou por 1 a 1 com o Flamengo na abertura da Série A em 2022

Invicto no comando do Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer valorizou o comportamento do Dragão no empate por 1 a 1 com o Flamengo, na abertura da Série A em 2022. Para o treinador, a equipe goiana fez o que foi planejado e brigou contra um dos candidatos ao título nacional. Leia também Dragão fica no empate na abertura da Série A Torcedores invadem o gramado do Accioly após a partida "O que mais nos agrada em relação ao jogo foi a forma que a equipe jogou. ...