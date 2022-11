O Atlético-GO venceu o Goiás por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira (17) na final da Copa Goiás Sub-20, no Estádio da Serrinha, quebrou jejum de 13 anos sem obter o título do torneio e fez com que o técnico do Dragão, Augusto Fassina, pudesse festejar a primeira conquista dele no clube, após ser duas vezes vice-campeão na equipe sub-17.

Fassina assumiu o sub-20 em meados deste ano no lugar de Rogério Corrêa, após o time atleticano perder para o Vila Nova a decisão do Goiano Sub-20. O novo técnico soube lidar com a pressão pela falta de títulos no time sub-20, vencedor pela última vez da Copa Goiás (2009) e do Estadual (2010).

"Pelo fato de trabalhar em clube grande, pressão sempre há. É (Atlético-GO) um clube emergente, que está crescendo cada vez mais no cenário nacional e a base tem de acompanhar esse processo. Ganhar este título foi muito importante para a formação, porque formar jogadores com lastro de títulos é importante. Espero o quanto antes promover atletas ao elenco profissional e que possam fazer sucesso com a camisa do Atlético-GO", destacou o treinador atleticano, de 36 anos.

A conquista atleticana se deu na Serrinha, assim como o time principal ganhou o Estadual na casa alviverde. O gol de cabeça do atacante Samuel, aos 42 minutos do primeiro tempo, garantiu o título da Copa Goiás Sub-20 - não era conquistado desde 2009.

É o segundo título do Atlético-GO nas categorias de base neste fim de ano - o clube venceu a Taça Mané Garrincha Sub-17. "Temos de trabalha um passo de cada vez. Os atletas têm agora um recesso e vamos entrar na preparação para a Copa São Paulo", disse Augusto Fassina. O elenco e a comissão técnica do sub-20 vão se preparar nos próximos dias à disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o Dragão está no Grupo 4, com Sampaio Corrêa-MA, Itabaiana-SE e Botafogo-SP.

A equipe atleticana, comandada pelo técnico Augusto Fassina, obteve resultados consistentes na reta decisiva da Copa Goiás. O Dragão se manteve invicta nas fases de mata-mata, nas quais eliminou o Guanabara City (quartas de final), Trindade (semifinal) e o Goiás 2022).

Letal na final, Samuel fez sete gols e é goleador do time atleticano no torneio. No jogo decisivo, Fassina escalou Léo; Renan Silva, Douglas, Renan Cosenza, Guilherme; Thiago Medeiros (João Pedro), Gustavo Santos, Marcos Daniel; Samuel (Keven), Ronald (Índio) e Jesus (Vinícius).

Leia também:

+ Catar proíbe venda de cerveja em estádios da Copa a dois dias da abertura

+ Tite fecha treino e torcida tenta espiar por fresta