Esporte Técnico diz que desgaste físico atrapalhou Vila Nova em derrota Higo Magalhães acredita que o time colorado tinha o jogo ‘controlado’ e evita falar sobre possível saída do clube

O técnico Higo Magalhães admitiu que a atuação do Vila Nova, neste sábado (14), foi ruim e entende que o desgaste físico pode ter pesado para a equipe na derrota de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela 7ª rodada da Série B. O resultado mantém o clube goiano próximo da zona de rebaixamento. “Nós não fomos tão bem. O adversário soube aproveitar as oportunidades, com isso não tivemos uma ...