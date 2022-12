Na entrevista coletiva concedida após a festa do título, no estádio Lusail, o técnico argentino Lionel Scaloni afirmou que a vaga do craque Lionel Messi, 35, está garantida na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A gente precisa guardar um lugar para ele na próxima Copa. A camisa dele está guardada. É ele que vai decidir o que fazer com sua carreira futebolística, porque com certeza ele não tem nenhuma ponta solta com a seleção. É só prazer, orgulhoso de ter o Messi conosco. O que ele transmite aos colegas é algo muito importante, algo que não dá para verbalizar", disse o comandante.

Scaloni também lembrou a conversa que teve com o craque após a conquista da Copa América, em 2021.

"Em San Juan, quando nos classificamos para a Copa, eu o chamei para conversar e falei que estávamos transmitindo alguma coisa muito forte para os argentinos. Falei pra ele 'e se não der certo? Estou muito entusiasmado com essa seleção'. Ele falou 'e daí, segue em frente'. A resposta dele me deu certeza que a coisa estava muito bem trilhada."

Nesse processo de montagem da seleção, desde que assumiu seu comando, em 2018, o treinador explica que foi percebendo aos poucos que estava montando um grupo competitivo.

"Como todos os ciclos, são construções. As pessoas vão percebendo algo, e a sensação que eu tinha era que um grande time estava em formação. A Argentina tem excelentes jogadores e nosso trabalho é escolher quem estará na lista. Alguns dos jogadores que não estavam na lista estavam hoje no gramado comemorando. Isso mostra a intenção de todos de ganhar a Copa", finalizou.