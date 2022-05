Esporte Técnico diz que Vila Nova deixa a Copa do Brasil de cabeça erguida Higo Magalhães elogiou comportamento dos jogadores, mas criticou possível erro de arbitragem no lance do primeiro gol do Fluminense no Serra Dourada

O técnico Higo Magalhães, do Vila Nova, acredita que o time colorado se despediu da Copa do Brasil de cabeça erguida O clube goiano foi derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense, nesta quarta-feira (11), na reabertura do Estádio Serra Dourada e se despediu do torneio nacional na 3ª fase. No agregado, a equipe carioca garantiu a classificação por 5 a 2. Na análise d...