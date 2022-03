Esporte Técnico diz que Vila Nova não deve poupar jogadores contra o Goiatuba Higo Magalhães explicou que o clube pretende concluir a fase de classificação na liderança do Grupo B e pode ter de 80% a 90% do elenco considerado titular diante do Azulão

O técnico Higo Magalhães não tem o planejamento de poupar jogadores para o jogo contra o Goiatuba. Segundo o treinador, 80% a 90% do time considerado titular deve ser escalado diante do Azulão na última rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. O duelo será disputado no domingo (6), no Divino Garcia Rosa, a partir das 15h30. “Estamos recebendo os atletas h...