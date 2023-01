Principal ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite morreu neste domingo (8), aos 68 anos. O ex-atacante faleceu às 10h50. Desde o final de 2021, ele lutava contra um tumor no intestino, teve uma piora no quadro na última semana e estava internado, desde quinta-feira (5), no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

Dinamite construiu carreira de respeito e sempre foi admirado por muitos personagens do futebol. O ex-atacante fez história com a camisa do Vasco e é chamado de “Maior de Todos” pelos torcedores do time carioca, um dos motivos foi a série de recordes que obteve, mas não somente no time cruzmaltino.

Além do Vasco, Dinamite defendeu a seleção brasileira (integrou elencos em duas Copas, em 1978, marcou três gols em cinco jogos, e 1982, foi reserva e não entrou em campo), o Barcelona, a Portuguesa-SP e encerrou a carreira no Campo Grande-RJ em 1991. Em 2008, o ex-atacante voltou ao Vasco em nova função, a de presidente, cargo que permaneceu até 2013 - ganhou uma reeleição em 2011.

Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias (RJ), onde será enterrado. O apelido do ex-jogador surgiu no dia 25 de novembro de 1971, no Maracanã, após ele marcar seu primeiro gol com a camisa vascaína, na vitória de 2 a 0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Sports do dia seguinte gerou o apelido: “Garoto-dinamite explodiu”.

Uma característica de Roberto Dinamite foi ter feito amigos por onde passou. Um deles foi o técnico do Anápolis, Luiz Carlos Winck. “Deixa um legado, assim como o Pelé”, falou o treinador de 60 anos, que soube da notícia da morte do ex-companheiro após comandar o treino do Galo da Comarca, no domingo.

“Fiquei sabendo no campo (CT do Anápolis). Fui ler algumas mensagens, vi várias mensagens no grupo que criamos com ex-jogadores do Vasco que foram campeões do Brasileiro de 1989. O Marco Aurélio (ex-zagueiro) que nos deu a notícia. Uma notícia que gerou muita tristeza”, contou Luiz Carlos Winck.

Juntos, Luiz Carlos Winck e Dinamite foram campeões cariocas em 1992 (invictos) - o treinador do Galo da Comarca também foi campeão do Brasileirão de 1989. “Era uma referência como pessoa e profissional. Sempre que era possível, nós reunimos famílias. Eu tinha um carinho grande pelo Dinamite”, lamentou o treinador do Anápolis que esteve com Dinamite, pela última vez, em 2019, durante uma festa de celebração de 30 anos do título brasileiro de 1989.

Outro personagem com história relacionada ao futebol goiano e que conviveu com Roberto Dinamite, o ex-goleiro Fernando Prass disse que “viveu bons momentos” ao lado do ex-atacante.

Prass, que foi campeão goiano em 2001 pelo Vila Nova, era o goleiro do Vasco no título da Copa do Brasil de 2011. O clube carioca era presidido por Roberto Dinamite.

“Vivemos bons momentos juntos, como a conquista da Copa do Brasil de 2011. Isso é que vai ficar na minha lembrança”, lembrou Prass à Folhapress.

Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, do Campeonato Carioca (279 gols), do Vasco (708 gols) e recordista de partidas pelo clube cruzmaltino, com 1.110 partidas pelo time carioca. Pelo Vasco, o ex-atacante conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

“Ele tinha o faro de gol, sempre foi artilheiro nato, de muita qualidade. Eu tinha muito respeito pelo profissionalismo dele, um jogador extraordinário”, completou Luiz Carlos Winck.

Uma das homenagens feitas para Roberto Dinamite será a mudança da rua que fica em frente ao estádio São Januário, casa do Vasco. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que um trecho da Rua General Almério de Moura, que fica em frente a São Januário, passará a se chamar Roberto Dinamite. A mudança acontecerá entre as ruas Ricardo Machado e Dom Carlos. O trecho é exatamente em frente a casa vascaína.

O troféu do Campeonato Carioca de 2023 também será batizado em homenagem a Roberto Dinamite, que é o maior goleador da competição.

O ex-centroavante foi artilheiro de três edições do Estadual (1978, 1981 e 1985) e pentacampeão (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).