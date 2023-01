O técnico Luiz Carlos Winck elogiou o desempenho da jovem equipe do Anápolis na vitória de virada sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no Estádio Antonio Accioly, na noite de quarta-feira (25). O Galo da Comarca fecha o giro de três jogos difíceis contra os clubes da capital com um saldo positivo, pois empatou com Vila Nova e Goiás (1 a 1) e venceu o Dragão (2 a 1).

Segundo o treinador, nas próximas rodadas o Anápolis se volta para o campeonato dele, diante dos times do interior. O treinador também ressaltou o oportunismo do atacante Gonzalo, que já fez dois gols no Estadual. “É um atacante móvel. É ambidestro, um jogador para futebol europeu’, na projeção de Winck.

Para o técnico, vencer e chegar aos oito pontos servem para valorizar o trabalho e elevar internamente a autoestima do elenco. “Ficamos felizes. Cheguei ao Anápolis em 2021, conquistamos a vaga para a Série D 2022. Fizemos um bom Campeonato Goiano em 2022 e conseguimos vaga ao Brasileiro 2023. Nós começamos a nossa caminhada com a derrota em Inhumas (1 a 0), mas sabíamos da força que temos”, ressaltou o treinador.

Depois da estreia com derrota para o Inhumas (1 a 0) com gol sofrido nos acréscimos, o time se ajustou e não perdeu mais. “ Melhoramos muito, enfrentamos a melhor equipe e líder do Goiano. Conseguimos tirar a invencibilidade do Crac e do Atlético-GO. Melhora muito a nossa autoestima. Temos de entender que temos limitações como equipe do interior. Não temos os recursos que as equipes da capital têm”, comparou.

Assim, Luiz Carlos Winck espera que o rendimento do time seja mantido nas próximas rodadas, para que possa disputar vaga às quartas de final e, quem sabe, chegar novamente à Série D 2024. O treinador do Galo da Comarca entende que o clube precisa ter consciência das limitações que têm. Por isso, vai medir forças contra os concorrentes do interior. “O nosso campeonato começa domingo. Os confrontos diretos começam agora contra as equipes do interior.” E, segundo ele, “os atletas estão acreditando mais."

