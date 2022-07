Na derrota para o São Paulo, o Atlético-GO sentiu falta do meia Jorginho. Éo que reconheceu o xará, o técnico Jorginho, após perder por 2 a 1 para o tricolor no Estádio Antonio Accioly neste domingo (3).

O camisa 10 não pôde atuar contra o São Paulo porque sentiu desconforto muscular em Assunção e é dúvida para jogar na quinta-feira (7). “Ele dita o ritmo da nossa equipe”, definiu Jorginho, o treinador.

Leia também:

+ Ingressos para Atlético-GO x Olimpia vão de 10 a 40 reais

+ Atlético-GO perde para o São Paulo em tarde de "lei do ex"

Na visão do técnico, o Atlético-GO cometeu erros nos gols do tricolor. “Não poderíamos perder, não merecíamos perder. Basicamente, dois erros nossos e fomos penalizados. Achei que era jogo para empate”, avaliou Jorginho, que esperava que os laterais Hayner e Jefferson aproveitassem mais os corredores pelos lados em que atuam.

"Agora, precisamos levantar a cabeça, entender que não aconteceu aquilo que imaginávamos e corrigir os erros para o próximo jogo (Olimpia). Precisamos de uma forma totalmente diferente de jogar da que tivemos no Paraguai, para que possamos ser corajosos, organizados, não perder o foco dos nossos objetivos. recisamos, naturalmente, mudar o chip", disse Jorginho.

Os dois erros pontuados por Jorginho resultaram nos gols do ex-atleticano Luciano. O jogador fez prevalecer a “lei do ex”, gerou polêmica ao festejar o primeiro gol, em cobrança de pênalti aos 23 minutos, e definiu a vitória ao aproveitar o vacilo de Jefferson, que, ao tocar a bola e não afastá-la, tirou o impedimento do atacante do São Paulo, que fez o gol aos 16 minutos do segundo tempo.

O gol do Dragão foi do capitão Marlon Freitas, aos 30 minutos da etapa inicial, na cobrança de pênalti que fez com que ele se redimisse do erro cometido contra o Juventude-RS - antes da marcação da penalidade, Ramon Menezes cabeceou, balançou as redes do São Paulo, mas a arbitragem marcou antes o pênalti sobre Edson.