O técnico Jorginho reconheceu que o Atlético-GO não teve a postura esperada e planejada na derrota de 2 a 0 para o Olimpia na noite desta quinta-feira (30), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Para o treinador atleticano, o Dragão fez um primeiro tempo ruim, saiu atrás no placar e teve chances de empatar, mas não fez o gol.

Então, foi castigado pelo clube paraguaio, que chegou ao segundo gol na etapa final. O treinador não desanima e acredita que é possível reverter a vantagem do Decano em Goiânia, na próxima semana, contando com o apoio da torcida atleticana.

"Literalmente, demoramos muito a entrar no jogo no primeiro tempo. Estávamos muito lentos na saída de bola por dentro, tomamos o gol. Demoramos muito a entrar no jogo. É sempre muito difícil jogar aqui, pois é uma equipe (Olimpia) experiente, acostumada com este tipo de compeitção", avaliou o treinador.

O Atlético-GO vai precisar reverter a desvantagem no placar para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Para isso, terá mais 90 minutos do jogo da próxima quinta-feira, dia 7, no Estádio Antonio Accioly, para vencer por três gols de diferença e avançar direito ou ganhar por dois gols de diferença e tentar se classificar na disputa por pênaltis.

Para Jorginho, a postura no Paraguai precisava ter sido outra, mas intensa e competitiva, em se tratando de um jogo decisivo contra uma equipe que é bem mais experiente e tem no elenco jogadores já acostumados a torneios internacionais. "Melhoramos no segundo tempo, tivemos a chance com Marlon (Freitas) e se tivesse feito o gol, teria sido uma partida diferente", frisou.

O Atlético-Go deixou de ser competitivo após sequência de bons resultados na Série A do Brasileiro, à exceção do jogo em que foi derrotado pelo Palmeiras, de virada, por 4 a 2. No jogo sofreu quatro gols em sete minutos. Em Assunção, levou um gol em cada tempo com falhas coletivas do sistema defensivo.

"Mas é isso, pois as coisas nem sempre caminham como planejamos. Agora, é preciso ter tranquilidade neste momento, pois foi um jogo atípico nosso, pela forma como jogamos. Nossa equipe é sempre muito competitiva, intensa, mas demorou a entrar no jogo e fomos punidos com isso", repetiu o técnico atleticano.

Jorginho mantém a confiança na reversão da vantagem do Olimpia, que pode perder no jogo de volta, em Goiânia, na quinta-feira (7 de julho), por um gol de diferença. "Somos uma equipe ofensiva. É possível reverter (vantagem do Olimpia) e conseguir uma vitória lá (em Goiânia). Temos uma torcida apaixonada e que vai nos ajudar. Esperamos ter todos jogadores à disposição, que Jorginho (meia) não tenha nada e possa jogar", previu o treinador.