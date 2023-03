Técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza ressaltou a importância da classificação nesta 1ª fase da Copa do Brasil. O Dragão empatou sem gols diante do Atlético-BA, de Alagoinhas-BA, na noite desta quarta-feira (1º). No jogo, o destaque rubro-negro foi o goleiro Ronaldo. Na opinião do treinador, a Copa do Brasil de 2023 tem reservado surpresas na 1ª fase, como as eliminações do Cuiabá-MT, Londrina-PR, Chapecoense-SC e as dificuldades que outros clubes tiveram para avançar à 2ª fase, como o América-MG, o Red Bull Bragantino-SP e os times goianos – Goiás, Vila Nova e Atlético-GO tiveram de segurar empates fora de casa para se classificarem.

“O fato de ser eliminatório, ter um jogo só e na casa do adversário e porque todas as equipes têm essa dificuldade, tem de ser valorizado. Mas é uma classificação de Copa do Brasil, isso é importantíssimo porque é um valor financeiro altíssimo (R$ 1,4 milhão receberá o Dragão por ter se classificado)”, destacou o treinador atleticano.

O técnico tem sido cobrado pelo fato de o time vencer sem convencer. Nos últimos cinco jogos, o Atlético-GO sofreu um só gol, na vitória (3 a 1) sobre o Inhumas. É um indício de que o sistema defensivo obteve progressos, mas precisa melhorar ainda mais, pois o time entrou na sequência de jogos decisivos, pelo Goianão e Copa do Brasil.

"Foi razoável, importante foi não tomar gol. Estamos cobrando nossa linha defensiva. Tivemos chances, principalmente na primeira etapa de definir, fazer o gol. Mas de modo geral, viemos buscar a classificação. O mais importante foi a classificação. O resto vamos corrigindo. Estamos felizes pela classificação”, falou o técnico do Dragão. Na manhã de domingo (5), a equipe decidirá vaga à semifinal do Estadual contra o Iporá, após vencer o jogo de ida por 1 a 0 fora de casa.

Eduardo Souza espera que o Atlético-GO não passe tanto sufoco como passou em Alagoinhas, no Estádio Carneirão. “Temos tentado corrigir erros, os adversários jogam no nosso erro. É claro que queríamos ter passado com mais tranquilidade. Sabemos que em alguns momentos, nós deixamos a desejar. Mas é Copa do Brasil, todos estão passando com muitas dificuldades, tem o fator psicológico, nós sabemos que, se tomar gol, a torcida vai inflamar. É um jogo atípico na 1ª fase da Copa do Brasil. Poderíamos ter passado com mais tranquilidade, mas vamos trabalhar para corrigir”, garantiu o comandante atleticano.

Segundo ele, o Atlético-BA, conhecido como Carcará, é o adversário mais difícil que o Dragão teve na1ª fase desde 2019 – o time rubro-negro eliminou no primeiro jogo o Brusque-SC (1 a 1, em 2019), União-MT (1 a 0, em 2020), Galvez-AC (3 a 1, em 2021) e novamente o União-MT (3 a 0, em 2020). Por isso, Eduardo Souza entende que há méritos a serem ressaltados na conquista da vaga.

“Nos anos em que estou aqui (Atlético-GO), desde 2019, foi o adversário mais difícil na 1ª fase. Nos outros anos, pegamos equipes de outros estados com menos (nível técnico) futebol. Aqui, o Atlético-BA é bicampeão baiano, disputa a Copa do Nordeste, é um time cascudo. Não faz um bom Campeonato Baiano, mas é qualificada. Já pegou Fortaleza, Vitória, Bahia e times de camisa. É o jogo da vida, tem a questão financeira que motiva”, comparou Eduardo Souza.