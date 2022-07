Inserido na zona do rebaixamento e sem vencer há cinco jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO trata com urgência uma vitória sobre o América-MG, que é concorrente direto na briga contra o descenso na tabela e também vive fase semelhante na competição nacional. O técnico Jorginho avalia como fundamental uma vitória sobre o Coelho para que o Dragão tenha uma tarefa menos complicada no 2º turno.

Jorginho vê o Atlético-GO pressionado após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. Por isso, o treinador atleticano vê o duelo contra o América-MG com contornos ainda mais decisivos.

"É um jogo importantíssimo para os dois lados. Para nós, literalmente, é uma guerra. Temos de ir para conquistar esses três pontos. Terminar o turno com 20 pontos é fundamental para nós", frisou.

Para o treinador rubro-negro, o Atlético-GO terá de se comportar de forma muito equilibrada entre os setores do campo para sair com uma vitória sobre o América-MG do técnico Vágner Mancini, que conhece bem o clube campineiro.

"É um jogo em que precisamos ser bem estratégicos, corajosos e jogar de uma forma completamente organizada, segura na parte defensiva, mas também muito forte ofensivamente", detalhou.

Embora seja um objetivo aquém do desejado por todos no clube, o time rubro-negro quer terminar o 1º turno com ao menos 20 pontos somados. Para o técnico Jorginho, essa seria uma condição para tornar a missão atleticana menos inglória para evitar o rebaixamento, algo que é rechaçado pelo treinador.

"Tenho certeza absoluta que, primeiro, não vamos descer. Isso é certo. Mas sabemos o quanto esse jogo significa. Uma vitória é fundamental para chegar aos 20 pontos, o que nos dá uma possibilidade bem maior de ter um rendimento bem melhor no 2º turno e, consequentemente, ter um Brasileiro mais tranquilo", completou.

O Atlético-GO recebe o América-MG neste domingo (24), às 18 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.