O técnico Jorginho garante que o Atlético-GO não vai se acomodar com a frente favorável de 2 a 0 conquistada em Goiânia, no dia 27 de julho, sobre o Corinthians, no jogo de ida das quartar de final da Copa do Brasil. Os gols do meia Jorginho, no primeiro tempo, e do atacante Léo Pereira, na etapa final, garantiram ao Dragão o resultado que faz com que inicie o jogo em São Paulo, nesta quarta-feira (17), à frente no placar.

O treinador atleticano evita se apegar a isso, pois sabe que o Corinthians prepara um ambiente de "guerra" na tentativa de desestabilizar a equipe rubro-negra e pressionar para fazer pelo menos um gol nos minutos iniciais do jogo.

"Conseguimos uma pequena vantagem (2 a 0). Não é uma coisa que nos garante de forma nenhuma. Sabemos do momento que o Corinthians está passando, vindo de resultado ruim na Libertadores, perdendo também no Brasileiro. Sabemos da pressão que existe e o tanto que eles querem vencer. Mas, para nós, também é muito importante. Em casa, são muito fortes", comentou o técnico, ao ser indagado se a "vantagem" obtida poderia ser administrada em São Paulo assim como o Atlético-GO usou na volta, em Goiânia, ao golear o Nacional (Uruguai).

Leia também:

+ Jorginho defende Cuca e critica postura de Abel Ferreira

+ Atlético-GO, Goiás e Vila Nova contrataram 30 jogadores na janela; veja lista

A "pequena vantagem" do Dragão só terá sentido se for bem utilizada. "Dentro do futebol, essas coisas podem mudar a qualquer momento. É preciso que entremos entendendo o jogo, que não é apenas contra uma equipe de muita qualidade técnica", disse o treinador.

A partir do cenário desenhado, na visão dele é "um jogo que literalmente se torna uma guerra". "Você tem de ir para os confrontos muito bem preparado, ganhar os confrontos, as divididas, não ser apenas uma equipe organizada, ousada, mas também corajosa", falou.

No duelo tático com o português Vitor Pereira, Jorginho recomenda que o time "entre bem concentrado". O treinador voltou a lembrar que o Atlético-GO enfrentou adversários que usaram em casa a chamada "marcação em linha alta", como Olímpia (Paraguai), Nacional (Uruguai), Flamengo, Red Bull Bragantino-SP. "Não vou entrar alucinado. Vou entrar concentrado, atento, sem perder minha razão. Preciso ter equilíbrio emocional da minha equipe", disse.

Jorginho avisou que o time não vai baixar as linhas durante o jogo. Dessa forma, o Atlético-GO adquiriu status de "time copeiro", pois não atuou de maneira reativa e foi imponente sobre os adversários. Mas não tem repetido isso no Brasileirão e, por isso, está em penúltimo lugar, pois perdeu jogos e pontos importantes antes do final do 1º turno.

Quem joga

Na formação preparada para não ser reativa, o técnico atleticano mantém a dupla de zaga com Wanderson e Lucas Gazal, jovem de 23 anos que é paulista, de Taboão da Serra-SP, mas nunca jogou como profissional no estado natal.

O volante Gabriel Baralhas também inicia a partida no lugar de Willian Maranhão. No ataque, o treinador não revelou se Luiz Fernando, artilheiro do time nos jogos diante do Nacional, será mantido. Airton, Peglow, Ricardinho e Léo Pereira são opções ofensivas. Shaylon, recuperado de contusão muscular, também está relacionado, mas não deve ser utilizado desde o começo do jogo.

No Corinthians, Vitor Pereira também não divulgou o time. O português convive com pressão e críticas da imprensa paulista. Pode optar por formar uma defesa experiente, com o ex-atleticano Gil na zaga, ao lado do paraguaio Balbuena, e dos laterais Fagner e Fábio Santos. o meia Renato Augusto pode voltar ao time. O goiano Adson é opção ofensiva.