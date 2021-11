Esporte Técnico do Atlético-GO classifica empate com o Santos como 'muito injusto' Treinador acredita que Dragão merecia resultado melhor pelo que produziu no jogo disputado no Antonio Accioly

Em sua estreia no início da terceira passagem pelo Atlético-GO, o técnico Marcelo Cabo classificou o empate sem gols com o Santos como resultado "muito injusto" para a equipe. O treinador elogiou a performance do time, mas lamentou o 0 a 0. "Estou muito indignado com o resultado pelo que a gente produziu. Foi uma performance excelente", r...