O técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, finalizou nesta sexta-feira (8) a preparação do time para o jogo deste sábado (9), contra o Flamengo, no Estádio Antonio Accioly. Na visão do treinador atleticano, a equipe terá de jogar no limite se quiser buscar a vitória sobre um adversário do tamanho do clube carioca.

O treinador procurou estudar os pontos fortes e fracos do rival, mas recomenda ter atitude quando tiver a posse de bola. Umberto Louzer é um profissional que está ganhando experiência e bagagem na Série A. Para ele, enfrentar o Flamengo é algo especial e afirma que é um 'jogo gigante."

Leia também:

+ Quem joga: a provável escalação do Dragão diante do Flamengo

"É um novo cenário, é um novo contexto. Temos de levar para campo aquilo que temos criado como estratégia, como temos nos preparado para este jogo. Sabemos que é um jogo gigante, os olhares estarão voltados para esta partida, o nosso torcedor já esgotou a compra de ingressos", resumiu o treinador sobre a dimensão adquirida pela estreia do Dragão contra o atual vice-campeão do Brasileirão - o Flamengo foi, nos dois anos anteriores (2019 e 20), o bicampeão da competição nacional.

Para Umberto Louzer, " temos de ir para campo e fazer nosso melhor jogo, para conseguir a vitória. A única certeza que temos de fazer para conseguir a vitória é levar de fato para campo a nossa melhor versão, nosso melhor jogo. Temos que jogar melhor do que tudo o que fizemos até agora, para conseguir vencer um oponente deste tamanho."

Uma tarefa, um desafio, uma meta a ser atingida na abertura da Série A. Jogar no limite é o que ele pede, mas com a consciência de que é preciso disciplina tática para chegar até o gol adversário, além de "gerar desconforto" ao time carioca. "Temos de focar naquilo que temos estudado do nosso adversário (Flamengo), que tem muita qualidade. O que tem me chamado a atenção é a intensidade com a qual tem jogado, principalmente quando sobe as suas linhas para pressionar o adversário", detalhou o técnico do Dragão.

"Então, é um adversário que vai exigir muito do nosso time, tanto quando tivermos a posse de bola para fazermos as nossas conexões, assim como a qualidade técnica que tem o adversário quando tem a bola. São vários atletas com capacidade de decisão, tem várias situações como jogo curto e o jogo longo, transição rápida, jogo posicional", explicou Umberto Louzer, invicto no comando do Atlético-GO há onze jogos (oito vitórias e três empates). A pretensão é que o time cumpra à risca tudo o que foi traçado.

"Isso vai exigir uma nível de concentração muito alto para que possamos cumprir nosso plano tático, nossa estratégia de jogo. É um time que gosta de jogar, mas temos de gerar desconforto para eles", disse o técnico, que definiu o time com o lateral Jefferson no lugar de Arthur Henrique, contundido.