Esporte Técnico do Atlético-GO destaca atenção à Copa Sul-Americana: 'classificar na fase de grupo' Em 2021, Dragão não venceu jogo em casa. Os três empates sem gols no Accioly custaram classificação às oitavas de final

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, iniciou a nova temporada no clube cheio de planos e metas, nos quais coloca otimismo para alcançá-los. O treinador detalhou quais objetivos terá em cada competição a ser disputada: Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A. Para o treinador, em cada uma, o Dragão poderá conquistar grandes resultados. Ele destacou, como m...