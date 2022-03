Esporte Técnico do Atlético-GO diz não ter preferência por rival na semifinal Treinador do Dragão viu evolução na equipe rubro-negra após goleada por 3 a 0 sobre o Morrinhos

O técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, disse que não tem preferência pelo adversário do Atlético-GO na semifinal do Goianão 2022. Na tarde deste domingo (13), o Dragão conhecerá qual o time enfrentará, na próxima fase, em busca de vaga à final. Para o técnico atleticano, o time precisa continuar o processo de evolução. "Os atletas sabem que podem evoluir, temos ...