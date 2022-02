Esporte Técnico do Atlético-GO diz que time precisa evoluir, mas tem potencial Umberto Louzer estreou pelo Dragão com empate com o Iporá, no Accioly

O técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, estreou à frente do time no empate de 1 a 1 diante do Iporá, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Antonio Accioly. O treinador vê erros e acertos, pontos positivos e negativos que precisam ser ajustados nas próximas sessões de treinamento. O treinador do Dragão avalia que é preciso "resgatar" a confiança do atacant...