O técnico Jorginho conquistou mais uma classificação no terceiro mata-rata disputado desde o retorno ao Atlético-GO, em maio. O Dragão eliminou o Olimpia na (5 a 3 nos pênaltis, após devolver resultado de 2 a 0 na Copa Sul-Americana), o Cuiabá-MT (também 5 a 3 nos pênaltis, mas na Copa do Brasil) e o Goiás (0 a 0 e 3 a 0, na Copa do Brasil).

A goleada de 3 a 0 na Serrinha, nesta quarta-feira (13), entra para a história do clube como um dos resultados mais significativos por se tratar de um jogo decisivo. Na avaliação de Jorginho, digna de elogios ao elenco e à comissão técnica pela entrega na preparação e no jogo.

"Fizemos algumas outras grandes partidas. Contra o Coritiba, na minha estreia, foi uma grande partida (vitória de 2 a 0). Pedimos aos nossos jogadores que acreditassem na minha proposta. Eles entenderam isso. O jogo contra o Palmeiras, durante 41 minutos no primeiro tempo, foi excepcional. Agora, jogar como jogamos hoje (quarta-feira, 13), contra o nosso maior rival, é de trazer orgulho ao nosso torcedor. Que ele possa curtir esse dia, o momento", destacou o técnico do Dragão.

"Temos todo o respeito pelo Goiás, pois é uma equipe que tem demonstrado eficiência dentro de seu padrão de jogo. Quando sai na frente (no placar), é muito difícil reverter a situação. Nossa equipe, além de corajosa, foi muito inteligente. Foi, sim, uma das melhores partidas sob o meu comando", constatou Jorginho. Aos poucos, nos jogos decisivos, Jorginho se mostra um treinador estrategista, tranquilo e que passa confiança na proposta de trabalho para cada situação.

"Vitória muito importante, emblemática, no campo do adversário e da equipe que desde o primeiro jogo (0 a 0 no Estádio Antonio Accioly) tentou propor o jogo. Acho que nós fomos presenteados com um tipo de jogo ofensivo que fizemos. Sempre que tenho a possibilidade de propor o jogo, procuro sempre jogar de forma ofensiva, marcação em linha alta, tomar a bola no campo adversário. Fomos presenteados", disse o técnico. "Na minha visão, o Goiás o tempo todo se defendeu, tentou fazer um jogo reativo e quando você joga com três zagueiros e sai atrás (no placar), você leva desvantagem. Eles tiveram de mudar e acabaram se expondo."

Assim, segundo Jorginho em coletiva na Serrinha, "fomos muito inteligentes, meus atletas jogaram como falei, que era um jogo de organização, mas era também um jogo de ganhar divididas, de propor o jogo como fizemos, de ter muita coragem. Falei que precisávamos ir dentro. No mano, com todo respeito, se tiver de dar caneta, tem de dar caneta. Se tivesse de jogar ofensivamente, tínhamos de jogar como jogamos. Fomos eficientes naquilo que propusemos."