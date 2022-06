Jorginho, o camisa 10 do Atlético-GO, parece não sentir o peso das cobranças nesta temporada. Tem sido decisivo na maioria das partidas e mostrou novamente isso na noite deste domingo (26), quando o Dragão empatou de 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão. No jogo em que a equipe atleticana poderia ter conquistado um resultado melhor em Fortaleza, Jorginho viveu uma noite três por um - precisou marcar três gols e só um deles foi validado, pois nos outros dois houve impedimento nos lances.

Jorginho chegou a sete gols na temporada - três deles na Série A, sobre Cuiabá, Coritiba e Ceará. O resultado de domingo (26) deixa o time rubro-negro com 17 pontos, disputando espaço com Ceará e Goiás, que têm a mesma pontuação.

Técnico atleticano e xará do camisa 10, Jorginho lamentou o empate, pois entende que o time poderia deixar a capital cearense com a vitória. “Fica um gostinho de ter perdido dois pontos, pois o nível de atuação do time no primeiro tempo foi muito bom”, avaliou o treinador do Dragão. Segundo ele, a projeção no jogo seria suportar a pressão do Ceará no início do segundo tempo, mas o Vozão foi mais rápido e marcou o gol de empate aos 2 minutos, com Erick.

Jorginho, o camisa 10, se sobressaiu. Diante do ex-clube, sempre esteve bem colocado na área para as conclusões. Fez um gol no lance que Airton estava impedido. Depois, aos 25 minutos, aproveitou cruzamento de Airton, cabeceou e abriu o placar. Desta vez, sem impedimento. No segundo tempo, após o gol de empate do Ceará, Jorginho fez outro gol. Não estava em posição irregular. Mas Wellington Rato, que tocou a bola, sim.

A boa atenção do camisa 10 rendeu elogios de Jorginho, o treinador. “Ele é um jogador de cognitivo altíssimo. Tem um elevado nível de entendimento tático. Aqui, se sente feliz e à vontade. É a casa dele”, destacou o comandante atleticano.

De Jorginho para Jorginho, o técnico repetiu que a comissão técnica e o departamento médico têm se preocupado em não fazer com que o jogador com mais tempo de clube no atual elenco - são quase dez anos e mais de 300 partidas disputadas - consiga suportar a temporada sem se desgastar tanto fisicamente falando.

A previsão é de que o camisa 10 possa chegar bem, inteiro e em condições de fazer a diferença no jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Olímpia, em Assunção (Paraguai), nesta quinta-feira (30). O Dragão espera que Jorginho seja decisivo no jogo em que não terá o zagueiro Edson (suspenso), mas terá o retorno do volante Gabriel Baralhas (cumpriu suspensão na Série A). Além disso, o time aguarda a volta do zagueiro Wanderson, que se recupera de contusão.