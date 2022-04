O técnico Umberto Louzer espera ajustar o Atlético-GO para que não sofra, como nos últimos jogos, gols originados em jogadas pelo alto, principalmente nos escanteios.

Os cruzamentos dos adversários têm tirado o sono de todos no clube: elenco, comissão técnica, diretoria e torcida. No jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (21), às 21h30, diante do Cuiabá-MT, há expectativa de que o time não repita os erros de outras partidas.

Nos treinamentos, que precisam ser intercalados com o aperfeiçoamento de outras jogadas, a bola parada ofensiva e defensiva têm recebido atenção especial de Louzer, que se preocupa com jogadores adversários especialistas no jogo aéreo, como Elton e Paulão.

"Temos conversado bastante e falamos em outras oportunidades que, mesmo na sequência de vitórias, tínhamos ajustes a fazer. Nesse aspecto, temos trabalhado e temos dado foco até maior nessa questão (escanteio). Essa questão da bola parada tem vários fatores, pois você tem de ter uma organização, a concentração e ter a imposição nessa questão de atacar a bola, de sempre sincronizado nos movimentos", detalhou Umberto Louzer, que não antecipou se fará mudanças no time que jogará pela Copa do Brasil.

Nos últimos jogos, o Dragão sofreu gol olímpico (de Matheuzinho, do Vila Nova, na semi do Goianão) e nos cabeceios de Nicolas (do Goiás, na final do Goianão), Bruno Henrique (do Flamengo) e dos zagueiros Nathan e Léo Ortiz (ambos do Red Bull Bragantino-SP, na goleada de 4 a 0 de domingo, 17). O aproveitamento no jogo em Bragança Paulista-SP foi abaixo de todas as expectativas.

"Isso temos trabalhado, mas infelizmente nós temos sofrido gols dessa forma. Então, é continuar trabalhando. A única solução é trabalhar, é o que temos feito e vamos sanar essa dificuldade nossa, vamos coninuar trabalhando e ajustar as outras, pois os advesários têm nos estudado", explicou o treinador rubro-negro, que espera ampliar a sequência vitoriosa na Copa do Brasil: o Dragão goleou o União-MT por 3 a 0 e o Nova Venécia-ES, de 2 a 1.

Para o treinador, a meta "é continuar potencializando aquilo que temos feito de bom, criar outros mecanismos para que possamos gerar dificuldades para as equipes não se encaixarem defensivamente quando nosso time com a bola É estar trabalhando em todas as vertentes, seja de ordem defensiva e ofensiva", destacou o técnico, ciente da importância de o time atleticano conquistar bons resultados nos jogos contra Cuiabá-MT (21) e Botafogo (24), em Goiãnia, e Antofagasta, do Chile (dia 27), fora.

Umberto Louzer também ressalta a experiência do técnico Pintado, como ex-jogador e agora como treinador, no futebol brasileiro. Pintado comanda o Cuiabá-MT, clube que tem algumas semelhanças com o Atlético-GO, por ser do Centro-Oeste e, especialmente, por ser um clube emergente no cenário nacional. Ano passado, Pintado iniciou a formação do elenco do Goiás que conquistou o acesso à Série A do Brasileiro.

"O Pintado tem uma história riquíssima, tanto como atleta como treinador. É uma vasta experiência, acrescentou bastante ao futebol brasileiro. Estamos iniciando a nossa trajetória. Tenho certeza que será um duelo difícil, é uma equipe que investe bastante, tem alguns jogadores que já atuaram ano passado. Isso ajuda nesse entrosamento", detalhou Louzer. Entre os jogadores do Cuiabá-MT que permaneceram no clube, estão Paulão, Marllon (ex-Atlético-GO), Alan Empereur, Pepê e Elton.

Sobre a postura atleticana no jogo em casa, a ordem é ter intensidade, atacar e pressionar a saída de bola do adversário. "Temos de ir para dentro de campo, fazer nosso dever de casa, nos impor como nos impomos dentro de casa para que façamos um grande jogo, sabendo de todas as dificuldades. E que possamos cumprir nosso planejamento de jogo."