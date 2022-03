Esporte Técnico do Atlético-GO espera por Léo Pereira no clássico da decisão Jogador não participou da última atividade no CT do Dragão e tem sido preservado nos últimos dias

O atacante Léo Pereira, um dos destaques do Atlético-GO na semifinal do Goianão, diante do Vila Nova, ficou novamente fora do treinamento. Na manhã desta sexta-feira (25), o jogador vestiu uniforme, foi para o campo do CT do Dragão e assistiu à atividade ao lado da comissão técnica. Por enquanto, o técnico Umberto Louzer conta com o rápido atacante e espera...