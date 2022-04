Esporte Técnico do Atlético-GO fará rodízio no Chile Mudanças do time atleticano ocorrem porque há jogadores que apresentam sinais de desgaste ou que têm atuado constantemente

O Atlético-GO está entrando na fase de rodízio no elenco para os próximos jogos por Copa Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (27), o Dragão jogará em Antofagasta (Chile), no Estádio Regional, diante do Antofagasta, que faz campanhas ruins nos torneios que está disputando. No Campeonato Chileno, é o último colocado. As mudanças do time ...