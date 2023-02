Ano passado, quando assumiu o Atlético-GO como interino, nas rodadas finais da Série A do Brasileiro, Eduardo Souza manifestou incômodo com o excessivo número de gols sofridos pelo time. Nas seis rodadas anteriores do Estadual, o Dragão havia sido vazado oito vezes. O fato de não ter sofrido gol do Crac, na noite desta quinta-feira (2), no Estádio Antonio Accioly, fez com que o treinador manifestasse satisfação pelo rendimento defensivo do Dragão.

Eduardo Souza espera que isso seja mantido no clássico na manhã deste domingo (5), diante do Goiânia, no Olímpico.

“Em alguns momentos, é melhor vencer por 1 a 0, 2 a 0, do que por 5 a 2, por exemplo. Mostra a força defensiva do time. Acredito que a cada dia vamos evoluir. Gosto de trabalhar a parte defensiva. A vitória foi importante, mas um aspecto importante foi passar em branco”, disse o treinador sobre o desempenho defensivo. Na derrota de 2 a 1 para o Anápolis, a única até aqui na competição, houve críticas porque o time vencia por 1 a 0, não jogou bem no segundo tempo e ainda sofreu a virada.

O treinador explicou que a tendência é o elenco evoluir à medida que haja um intervalo maior entre os jogos. Por enquanto, na 1ª fase, o Dragão e outros clubes jogarão seguidamente até às vésperas do carnaval, para se definir os oito classificados às quartas de final do Estadual e os dois rebaixados á Divisão de Acesso.

“Tínhamos a certeza de que quando tivéssemos um período maior de treinamento (com bola), como foi este, na terça-feira e na quarta-feira, iríamos subir o nosso nível”, avaliou o técnico atleticano, justificando a boa atuação do volante Rhaldney, que foi um dos jogadores nesse processo de evolução técnica, tática e física na vitória sobre o Crac.

No triunfo sobre a equipe catalana, Eduardo Souza destacou também que o Dragão “sofreu muito pouco contra uma equipe que tem três homens de frente perigosos, anulamos isso e conseguimos ser coroados com o gol. É claro que se não tivesse vencido, a atuação poderia ficar apagada. Por isso, o gol no fim (aos 37 minutos) é importante para o processo”, frisou.

