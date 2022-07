A derrota do Atlético-GO para o Fortaleza, na noite deste domingo (17), no Estádio Antonio Accioly, deixa o Dragão em situação complicada na Série A do Brasileiro perto da virada do turno. O Dragão sofreu o terceiro revés seguido na competição - para o São Paulo (2 a 1), Santos e Fortaleza (ambos por 1 a 0) - e vai ficando para trás na classificação. É antepenúltimo (18 pontos) e terá de voltar a pontuar nas próximas rodadas, contra Athletico-PR (fora) e América-MG (casa).

A equipe atleticana não repetiu o que fez na goleada de 3 a 0 sobre o Goiás, pela Copa do Brasil, desperdiçou chances e cometeu erro na saída de bola no gol do Fortaleza.

Na jogada, houve a perda da posse de bola no meio-campo. Silvio Romero fez o lançamento para Moisés invadir a área e chutar rasteiro - Fortaleza 1 a 0, aos 28 minutos, no jogo em que os goleiros Ronaldo e Fernando Miguel (ex-Dragão) fizeram defesas difíceis.

Porém, o Atlético-GO não teve eficiência nas conclusões quando o jogo estava 0 a 0.

Para Jorginho, é hora de fazer ajustes, corrigir a rota. “Precisamos ser mais assertivos”, frisou o técnico, que pediu “entrega e coração” ao elenco na sequência da Série A, que exige uma reação imediata.

“Precisamos entender o momento. O Atlético-GO vai permanecer na Série A, tem de pensar grande”, garantiu Jorginho, que espera evolução do time após as contratações feitas até agora: Camutanga e Lucas Gazal (zagueiros), Willian Maranhão e Rhaldney (volantes), Ricardinho, João Peglow e Kelvin (atacantes).

Com a liberação dos jogadores para atuar (a janela de transferências será aberta nesta segunda-feira), o treinador acredita que poderá rodar melhor o elenco com mais peças. Segundo ele, o clube tentou o retorno do meia Matheus Vargas, mas o Fortaleza não quis liberar o jogador, que entrou durante o jogo deste domingo (17).

Nos próximos dias, o Atlético-GO espera anunciar mais um ou dois zagueiros. Mesmo sendo o clube goiano que mais contratou até agora para inscrever nesta janela, o Dragão seguirá no mercado pois precisa dar opções ao treinador em três competições diferentes.

Após a derrota em casa, Jorginho e o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, se reuniram e conversaram por alguns minutos. O treinador e o dirigente procuraram ajustar o discurso e traçar planos para que o Dragão consiga reagir na Série A, pois está classificado às quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Situação de Edson

Um problema foi revelado por Adson Batista e teve a explicação de Jorginho: a saída do zagueiro Edson para o Al Adalah (Arábia Saudita). O dirigente diz que há um desgaste entre ele e o jogador. “A saída do Edson, vou protelar o máximo. Ele (Edson) vai sair porque chegou num ambiente de rompimento”, revelou Adson Batista. Edson acertou transferência, o Atlético-GO receberá compensação financeira e o jogador pretende viajar no próximo mês.

Segundo Jorginho, Edson garantiu que fica até o dia 10 (agosto). Ou seja, poderá estar em campo nos jogos decisivos contra o Nacional (Uruguai), pela Sul-Americana, nos dias 2 e 9 de agosto. “É um compromisso que ele fez comigo. Ele é homem. Esse eu conheço”, ressaltou Jorginho.

Provavelmente, Edson não estará no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético-GO vai conhecer o adversário nesta terça-feira (19), em sorteio da CBF.

O elenco do Dragão fará trabalho rápido na manhã desta segunda-feira (18) antes da viagem, à tarde, para Curitiba, onde o Dragão busca a reabilitação contra o Athletico-PR na quarta-feira (20).