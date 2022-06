Esporte Técnico do Atlético-GO lamenta decisão do VAR: 'decidiu a partida' Jorginho chama de "erro gritante" anulação do gol de Jorginho e vê que na hora da dúvida sempre decidem para os mais fortes

O técnico Jorginho lamentou a derrota do Atlético-GO para o Corinthians, por 1 a 0, mas apontou a intervenção do árbitro de vídeo (VAR) como decisiva no resultado da partida. O treinador rubro-negro disse que Jorginho estava em posição legal quando abriu o placar logo aos 14 minutos do 1º tempo e a decisão da arbitragem, com a tecnologia da linha do impedimento, prejudic...